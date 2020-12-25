Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Bakanı Karaismailoğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." dedi.
Edirne
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." dedi.
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