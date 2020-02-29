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Bakan Çavuşoğlu: Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Tevfik Durul   | 29.02.2020
Bakan Çavuşoğlu: Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdik

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pompeo ile İdlib’deki son durumu değerlendirdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibini yaptık." ifadelerini kullandı.

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