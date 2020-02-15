Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te diplomasi trafiği
ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell Fontelles, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
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Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve bazı ABD'li senatörlerle ile de görüşme gerçekleştirdi.
Senatörlerle görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizdeki güncel meseleler ile İdlib ve Libya konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.