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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Tevfik Durul   | 15.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Münih'te yoğun diplomasi trafiği

Hollandalı mevkidaşı Blok, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve Craft ile görüşen Çavuşoğlu, ayrıca bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, senatörlerle görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerimizdeki güncel meseleler ile İdlib ve Libya konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.


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