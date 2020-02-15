Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Türkiye

Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren kaptan pilot M.A'nın sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle ifade alınması işlemi ertelendi.

Filiz Kınık Öz   | 15.02.2020
Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri kaptan pilot M.A'nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Yapılan görüşmelerin ardından hastane yetkililerinin M.A'nın sağlık durumunun elverişli olmadığını bildirmesi üzerine işlemi erteleyen polis ekipleri, hastaneden ayrıldı.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi

Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi

Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı

Kaza soruşturmasında yardımcı pilotun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı

Uçak kazası soruşturmasında kabin görevlilerinin ifadesi alındı

Uçak kazası soruşturmasında kabin görevlilerinin ifadesi alındı
Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu

Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu