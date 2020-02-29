Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Türkiye

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 29.02.2020
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu
İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek

İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek