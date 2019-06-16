Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tanker saldırılarının arkasında İran'ın olduğu şüphesiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu konusunda şüphe bulunmadığını ancak ABD'nin İran'la savaş istemediğini belirtti.

Kasım İleri   | 16.06.2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tanker saldırılarının arkasında İran'ın olduğu şüphesiz

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e verdiği demeçte, geçen hafta Umman Körfezi'ndeki tankerlere düzenlenen mayınlı saldırılara ilişkin soruları yanıtladı.

Pompeo, "Bunun arkasında İran'ın olduğu şüphesiz ama Başkan (Donald) Trump savaştan kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Biz savaş istemiyoruz ancak önemli geçiş bölgelerindeki serbest ulaşımı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bunu sağlamak için ABD olarak diplomatik ve diğer tüm adımları atıyoruz." dedi.

Pompeo, tankerlere İran'ın saldırmadığı iddiası üzerine de "İstihbarat kurumlarımızın elinde çok fazla veri, çok fazla kanıt var. Dünya bunları görecek." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

'İran büyük güçlerle çatışmadan yana değildir'

'İran büyük güçlerle çatışmadan yana değildir'

'İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur'

'İran bölgenin güvenliği için iş birliğine hazırdır'

Trump'tan 'ne İran ne de ABD anlaşma için hazır' mesajı

Trump'tan 'ne İran ne de ABD anlaşma için hazır' mesajı
Mustafa Denizli İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı

Mustafa Denizli İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı
Japon tankerlerine yönelik saldırının yakınlarında İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi

Japon tankerlerine yönelik saldırının yakınlarında İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi