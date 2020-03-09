Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çavuşoğlu, Salı günü saat 11.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmelerinde sığınmacı meselesinde gelinen son durum, İdlib'deki gelişmeler, Rusya'yla ikili ilişkiler, Türkiye'nin ABD ve NATO'yla iş birliği süreçleri gibi gündemdeki konuları değerlendirecek.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.