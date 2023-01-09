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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın tercihi "Körfez ışıkları" oldu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Sebahatdin Zeyrek   | 09.01.2023
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın tercihi "Körfez ışıkları" oldu Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zolan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerinde oylama yaptı.

Zolan, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde ise Ali Rıza Akkır'ın çektiği "Körfez ışıkları" fotoğraflarını oyladı.


Şampiyonlar

Başkan Zolan, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve anlamı olduğunu söyledi.


TOGG’un ilk yolculuğu

O anı yakalama açısından fotoğrafların çok kıymetli olduğunu ifade eden Zolan, AA'nın sadece ülkede değil yurt dışında da çok başarılı ve önemli işlere imza attığını dile getirdi.


Körfez ışıkları

Zolan, Türkiye'yi uluslararası arenada layıkıyla temsil ederek ülkenin ve milletin sesini dünyaya duyuran AA çalışanlarını tebrik edip başarılarının devamını diledi.

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