Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın tercihi "Körfez ışıkları" oldu
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Denizli
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zolan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerinde oylama yaptı.
Zolan, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde ise Ali Rıza Akkır'ın çektiği "Körfez ışıkları" fotoğraflarını oyladı.
Şampiyonlar
Başkan Zolan, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve anlamı olduğunu söyledi.
TOGG’un ilk yolculuğu
O anı yakalama açısından fotoğrafların çok kıymetli olduğunu ifade eden Zolan, AA'nın sadece ülkede değil yurt dışında da çok başarılı ve önemli işlere imza attığını dile getirdi.
Körfez ışıkları
Zolan, Türkiye'yi uluslararası arenada layıkıyla temsil ederek ülkenin ve milletin sesini dünyaya duyuran AA çalışanlarını tebrik edip başarılarının devamını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.