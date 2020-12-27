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Yılın Fotoğrafları 2020

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Yapımcı Alper Yanar'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

Yapımcı Alper Yanar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Musa Alcan   | 27.12.2020
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Yapımcı Alper Yanar'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' Fotoğraf: Musa Alcan/AA

İstanbul

Alper Yanar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını oylayan Yanar, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafın anlamını daha iyi anlamak için 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Muharebeleri arifesinde yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri Ashmead Bartlett'in, 'Son Haçlı seferinden beri ilk defa batı doğuya yönelmiş bulunuyor. Hristiyanlık alemi, Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453 uğursuz tarihinde Bizans İmparatorluğu'na indirdiği şiddetli darbenin öcünü almak için toptan harekete geçmiş bulunuyor. Birkaç gün içinde kanlı savaşlarla karşılaşacağız. Sonunda ya Ayasofya Hristiyanlık aleminin eline geçecek ya da hilal İstanbul'a girdiği günden daha fazla şan ve şerefe kavuşacaktır.' yazısına iyi dikkat etmek gerekir."

Yanar, "spor" kategorisinde "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" başlıklı Erçin Ertürk'ün fotoğrafını seçerken, "Bruegel'in resimlerinde olduğu gibi ana eksendeki eğikliği, bu kez fotoğraf makinesi ve geniş açı lens sayesinde figüratif yoğunlukla kapatmasını çok etkileyici buldum." dedi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu, Sercan Küçükşahin imzalı "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafından yana kullanan yapımcı, "Yakaladığı muazzam ışık ile ortaya çıkan müthiş kompozisyon, antik dönemlerin pagan mitolojik hikayelerini anımsatıyor." diye konuştu.

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