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Türkiye

Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı.

Talha Yavuz   | 09.03.2020
Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulanarak, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Sudan Başbakanı Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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