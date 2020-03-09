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Türkiye

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da dün düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Burkina Faso hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Talha Yavuz   | 09.03.2020
Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dinguila ve Barga köylerine düzenlenen saldırı kınanarak, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü paylaşıldı. 

Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye dün düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetmişti.

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