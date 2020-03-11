Bakan Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu ve yapıcı şekilde devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." dedi.
TBMM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz." dedi.
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