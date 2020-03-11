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Bakan Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu ve yapıcı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." dedi.

Sarp Özer   | 11.03.2020
Bakan Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu ve yapıcı şekilde devam ediyor

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz." dedi.

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