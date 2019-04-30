Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama
Vakıftan yapılan açıklamada "Vakfımızın gelirlerinin tamamı, mütevelli ve bağışçıları tarafından karşılanıyor." ifadeleri yer aldı.
İstanbul
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara yardım" iddiasına ilişkin, vakfın gelirlerinin tamamının mütevelli ve bağışçılar tarafından karşılandığı açıkladı.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vakfın, kuruluşundan bu yana insani yardım ve eğitim alanında yurt içinden ve dışından bağışçıların desteğiyle millete ve İslam dünyasına hizmet ettiği belirtildi.
Vakfın, halkın teveccühünü kazanmış önemli bir gönüllü teşekkül olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tarih boyunca iyiliğin ve güzelliğin yaygınlaştırılmasını isteyenler olduğu gibi her çeşit hayra engel olmak isteyenler de daima var olagelmiştir. Son günlerde vakfımız aleyhine bir algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya vb. mecralarda zaman zaman gündem oluşturma çabalarını üzülerek müşahede ediyoruz. Vakfımızın gelirlerinin tamamı, mütevelli ve bağışçıları tarafından karşılanıyor. Vakfımız kamuya yararlılığı devlet tarafından tescil edilmiş ve faaliyetleri Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından denetlenen gönüllü bir teşekküldür. Tüm hizmetlerinde şeffaflığı esas almıştır. Müteberri ve gönüldaşlarımızın hayırlarına köprü olmayı vazife bilmiştir. Devletimiz ve milletimizle hizmet birlikteliğine önem vermiştir. Bu esaslar çerçevesinde hem halkımızla hem diğer sivil toplum kuruluşlarımızla ve hem de devletimizin sosyal hizmet ve eğitim kurumlarıyla iş birliğini önemsemiş ve zaman zaman yardımlaşma ve proje ortaklıkları gerçekleştirmiştir."
Açıklamada, her şeyi devletten beklemek yerine devletin yanında yer alıp toplum ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarına merhem olmanın, milletini ve vatanını seven her bir vatandaşın ve kuruluşun tabii görevi olduğuna işaret edilerek, "Bu çerçevede, sosyal medyada kasıtlı olarak gündeme getirilen belediyelerle iş birliğimiz de aynı gayeye matuf hizmet birlikteliğidir. Bu birliktelikte vakfımıza yönelik doğrudan nakdi bir yardım söz konusu olmamış, bazı eğitim hizmet binalarına lojistik destek verilmiştir. Ülke ve millet menfaati adına böylesi bir iş birliğini de önemli ve hatta gerekli gördüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.
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