Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
95,544.23
Altın
1,284.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 4.Ticaret Müşavirleri Konferansı'na katılıyor
logo
Türkiye

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama

Vakıftan yapılan açıklamada "Vakfımızın gelirlerinin tamamı, mütevelli ve bağışçıları tarafından karşılanıyor." ifadeleri yer aldı.

Etem Geylan   | 30.04.2019
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama

İstanbul

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara yardım" iddiasına ilişkin, vakfın gelirlerinin tamamının mütevelli ve bağışçılar tarafından karşılandığı açıkladı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vakfın, kuruluşundan bu yana insani yardım ve eğitim alanında yurt içinden ve dışından bağışçıların desteğiyle millete ve İslam dünyasına hizmet ettiği belirtildi.

Vakfın, halkın teveccühünü kazanmış önemli bir gönüllü teşekkül olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarih boyunca iyiliğin ve güzelliğin yaygınlaştırılmasını isteyenler olduğu gibi her çeşit hayra engel olmak isteyenler de daima var olagelmiştir. Son günlerde vakfımız aleyhine bir algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya vb. mecralarda zaman zaman gündem oluşturma çabalarını üzülerek müşahede ediyoruz. Vakfımızın gelirlerinin tamamı, mütevelli ve bağışçıları tarafından karşılanıyor. Vakfımız kamuya yararlılığı devlet tarafından tescil edilmiş ve faaliyetleri Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından denetlenen gönüllü bir teşekküldür. Tüm hizmetlerinde şeffaflığı esas almıştır. Müteberri ve gönüldaşlarımızın hayırlarına köprü olmayı vazife bilmiştir. Devletimiz ve milletimizle hizmet birlikteliğine önem vermiştir. Bu esaslar çerçevesinde hem halkımızla hem diğer sivil toplum kuruluşlarımızla ve hem de devletimizin sosyal hizmet ve eğitim kurumlarıyla iş birliğini önemsemiş ve zaman zaman yardımlaşma ve proje ortaklıkları gerçekleştirmiştir."

Açıklamada, her şeyi devletten beklemek yerine devletin yanında yer alıp toplum ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarına merhem olmanın, milletini ve vatanını seven her bir vatandaşın ve kuruluşun tabii görevi olduğuna işaret edilerek, "Bu çerçevede, sosyal medyada kasıtlı olarak gündeme getirilen belediyelerle iş birliğimiz de aynı gayeye matuf hizmet birlikteliğidir. Bu birliktelikte vakfımıza yönelik doğrudan nakdi bir yardım söz konusu olmamış, bazı eğitim hizmet binalarına lojistik destek verilmiştir. Ülke ve millet menfaati adına böylesi bir iş birliğini de önemli ve hatta gerekli gördüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

'Dünyanın gönlü en zengin milletiyiz'

'Dünyanın gönlü en zengin milletiyiz'

İBB 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

İBB'de CHP'nin yeni grup yönetimi belirlendi

Koca yürekli minikler sokak hayvanları için kitap satıyor

Koca yürekli minikler sokak hayvanları için kitap satıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 'veri tabanı talimatı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 'veri tabanı talimatı' açıklaması
'Daha birçok tedbirimiz olacak'

'Daha birçok tedbirimiz olacak'