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Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi.

Mehmet Kara   | 07.05.2021
Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, mahyacılık mesleğinin son ustalarından Kahraman Yıldız’a hazırlatılan Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah) yazısı cami minarelerine asılarak, ilk ışıklandırma yapıldı.

La İlahe İllallah yazılı mahya, Yıldız'ın günlerce süren itinalı çalışmasıyla yapılarak, bugün ikindi namazının ardından caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi.

87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'ne ramazan coşkusu katacak olan mahya, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi'nde aydınlatılacak.

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Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı