Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün gençlere olan sevgisini anlatan arşiv fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı arşivlerinde yer alan, gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca derlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşılan 23 fotoğrafta, Cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemde Atatürk'ün farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları yer alıyor.
"Atatürk ve gençlik" konulu fotoğraflar arasında, Atatürk'ün gençlerle, çocuklarla bir araya geldiği zamanlarda çekilen kareler bulunuyor.
Büyük önderin çocuk ve gençlerle törenlerde buluşması, onlarla sevgi ile sohbet etmesi, öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki 19 Mayıs tören fotoğrafları albümde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.