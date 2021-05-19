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Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün gençlere olan sevgisini anlatan arşiv fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 19.05.2021
Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları

Ankara

Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı arşivlerinde yer alan, gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı. Büyük önderin çocuk ve gençlerle törenlerde buluşması, onlarla sevgi ile sohbet etmesi, öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki 19 Mayıs tören fotoğrafları albümde yer alıyor. ( Atatürk Araştırma Merkezi - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı arşivlerinde yer alan, gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca derlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşılan 23 fotoğrafta, Cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemde Atatürk'ün farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları yer alıyor.

"Atatürk ve gençlik" konulu fotoğraflar arasında, Atatürk'ün gençlerle, çocuklarla bir araya geldiği zamanlarda çekilen kareler bulunuyor.

Büyük önderin çocuk ve gençlerle törenlerde buluşması, onlarla sevgi ile sohbet etmesi, öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki 19 Mayıs tören fotoğrafları albümde yer alıyor.

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