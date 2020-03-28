Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor

Şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde son seferler yapılıyor.

Aykut Karadağ   | 28.03.2020
AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından birçok otobüs firması, akşam seferlerini iptal etti.

Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle saat 17.00'den önce yolculuk yapmak isteyenler, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Seyahat etmesi zorunlu olanlar Seyahat İzin Kurulu'na başvuracak

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu
Dakarlılar Kovid-19 nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyuyor

Benzer haberler

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor

Gurbetçilere ait yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu
Dakarlılar Kovid-19 nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyuyor

Dakarlılar Kovid-19 nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyuyor