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Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Başkentte, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.01.2020
Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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