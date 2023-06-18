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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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