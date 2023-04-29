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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde mekanları arasındaki tabiat parkında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi düştü.

Tabiat parkına gelenler, nisanın son günlerinde kar sürpriziyle karşılaştı.

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