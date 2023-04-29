Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.
Bolu
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde mekanları arasındaki tabiat parkında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi düştü.
Tabiat parkına gelenler, nisanın son günlerinde kar sürpriziyle karşılaştı.
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