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Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 07.01.2020
Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kulaoğlu /AA

İstanbul

Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı. ( Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Anadolu Ajansı ) 

Alınan bilgiye göre Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sefere başlamak üzere peronlara doğru seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 34 TN 2386 plakalı İETT otobüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şoför tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerince otobüsteki yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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