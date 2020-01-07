Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenecek "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katılacak.
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak edecek.
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun tarafından Başkanlık Sarayı'nda kabul edilecek.
5- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
7- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.
8- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.
9- YÖK Başkanı Yekta Saraç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı"na katılacak.
10- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla irtibat kurdukları iddia edilen biri tutuklu 7 askeri personelin yargılanmasına devam edilecek.
11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
13- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de düzenlenen MHK Kış Semineri'nin resmi açılışını takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak.
14- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu H Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.
15- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İspanya ekibi San Pablo Burgos'a konuk olacak.
- D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.
16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.