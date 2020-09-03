Euro
8.76
Dolar
7.41
BIST 100
1,087.97
Altın
1,934.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı" Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
logo
Türkiye

Ankara-Niğde Otoyolu'nda belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nun yarın saat 23.59'dan itibaren trafiğe açılacak kesimlerinde, belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak.

Göksel Yıldırım   | 03.09.2020
Ankara-Niğde Otoyolu'nda belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ankara-Niğde Otoyolu'nun yarın 23.59'dan itibaren ulaşıma açılacak kesimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, "Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi"nde kesim kabulü yapılan Ankara-Acıkuyu Kavşağı (Kilometre: 0+000-105+227) ile Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı (Kilometre: 218+250-275+048) arası kesimlerinin trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesimi 4 Eylül saat 23.59'dan itibaren trafiğe açılacak.

Belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak

Belirli yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları ve benzeri) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak. Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engeller açılamayacak, yıkılamayacak, kesilemeyecek ve başka şekilde tahrip edilemeyecek.

"Erişme kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlendi. Azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde (en yüksek hız saatte 120 kilometre) olacak.

Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (bankette) durulabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin alacak.

"Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi"nde kesim kabulü yapılan Ankara-Acıkuyu Kavşağı, Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi, sözleşmesi gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da araçlarda Kovid-19 denetimi
Çin, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanını 8 ülkeden uçuşlara açtı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Ankara-Niğde Otoyolu'nda belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nda belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri 4 Eylül'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sağlık çalışanlarına desteği sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor
Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak için canla başla çalışıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak için canla başla çalışıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tur teknelerine sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tur teknelerine sıkı denetim