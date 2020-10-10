Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.