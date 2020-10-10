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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 10.10.2020
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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