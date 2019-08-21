Euro
6.36
Dolar
5.73
BIST 100
96,214.90
Altın
1,499.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
illi Eğitim Bakanı Selçuk, konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.08.2019
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu kapsamda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar

Benzer haberler

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak

İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak