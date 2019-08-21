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Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon

Adana'da düzenlenen operasyonda sahte nargile tütünü yapımında kullanılan gümrük kaçağı tütün, çeşitli aromalar, etiket ve pakeler ele geçirildi.

Yusuf Koyun   | 21.08.2019
Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte nargile tütünü üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir adreste sahte nargile tütünü üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan 266 kilogram gümrük kaçağı tütün, 50 litre aroma, 8 bin etiket, 2 bin 500 ambalaj, 8 kilogram satışa hazır sahte nargile tütünü ile üretim ve paketlemede kullanılan makineler ele geçirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı.

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Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon