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SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahse karşı uyardı.

Yusuf Soykan Bal  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı

Ankara

Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı bahisten uzak durun, terör örgütlerine finansör olmayın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yasa dışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ile oynamaya teşvik etmenin suç olduğu ve ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.

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