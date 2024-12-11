SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahse karşı uyardı.
Ankara
Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı bahisten uzak durun, terör örgütlerine finansör olmayın." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yasa dışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ile oynamaya teşvik etmenin suç olduğu ve ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.