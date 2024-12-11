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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
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Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi.

Melike Pala  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.

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