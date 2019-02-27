Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.31
BIST 100
104,141.00
Altın
1,319.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Türkiye

Altun'dan Erbakan paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Muhammed Ali Toruntay  | 27.02.2019
Altun'dan Erbakan paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Bir ömür boyunca büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı

'Saadet Partisi herkesten oy istiyor'

'Postmodern darbe' cezasız kalmadı

'28 Şubat sonuç alınmış silahlı bir kalkışmadır'

'28 Şubat sonuç alınmış silahlı bir kalkışmadır'
Dünya vatandaşlarından Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Dünya vatandaşlarından Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Yakın koruması Erbakan'ı anlattı

Yakın koruması Erbakan'ı anlattı