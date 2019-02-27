Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.30
BIST 100
104,523.10
Altın
1,325.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte kar etkili oldu

Ankara'da öğleden sonra başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Abdullah Tevge  | 27.02.2019
Başkentte kar etkili oldu

Ankara

Ankara'da öğleden sonra başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Dün geceden bu yana sıcaklığın düştüğü kentte öğleden sonra özellikle yüksek kesimlere kar yağdı.

Kar yağışı, şehir içi trafikte zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri önlem aldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın geceden itibaren etkisini yitireceğini, hava sıcaklığının cuma gününden itibaren yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Marmara'da kar yağışı bekleniyor

Meteorolojiden kar uyarısı

Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli
İstanbul'da karla mücadelede 7 bin kişi görev yaptı

İstanbul'da karla mücadelede 7 bin kişi görev yaptı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı