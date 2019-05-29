Altun'dan İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun!" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Haykırıyoruz!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Mayıs 2019
İstanbul’un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, “zulüm 1453’te başladı” diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul’un Fethinin 566. yılı mübarek olsun!
Fatih Sultan Mehmed’e ve şanlı ordusuna selam olsun ❤️
Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun! Fatih Sultan Mehmed'e ve şanlı ordusuna selam olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.