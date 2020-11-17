Euro
9.18
Dolar
7.74
BIST 100
1,282.51
Altın
1,887.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. - VTR
logo
Türkiye

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.

Murat Temizer   | 17.11.2020
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." ifadeleri kullanıldı.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı
Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 55 milyon 349 bini geçti
Merkel Kovid-19 ile mücadelede sosyal teması daha da azaltma çağrısı yaptı

Benzer haberler

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi

Bakan Dönmez'den 'Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun' mesajı

Benzinde 32 kuruşluk indirim

Bakan Dönmez: Geçen yıl altın üretim tarihinin rekoru 38 ton ile kırıldı

Bakan Dönmez: Geçen yıl altın üretim tarihinin rekoru 38 ton ile kırıldı
Benzine 19 kuruş zam

Benzine 19 kuruş zam
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı