Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,04 kilometre açıklarında saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 5,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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