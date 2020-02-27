Euro
6.78
Dolar
6.17
BIST 100
111,242.90
Altın
1,652.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüp Sultan Camii’nde Regaib Kandili programı düzenleniyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörle mücadele etmek Türk dış politikasının önceliklerinden biridir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir." dedi.

Halil İbrahim Sincar   | 27.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörle mücadele etmek Türk dış politikasının önceliklerinden biridir

Mardin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK, DEAŞ, YPG, FETÖ, tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörüyle  mücadele ederken de Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. PKK eşittir Kürt demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

'Terörle mücadele etmek Türk dış politikasının önceliklerinden biridir'

'Terörle mücadele etmek Türk dış politikasının önceliklerinden biridir'

Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası ilişkilerde sürekli dost ya da sürekli düşman yoktur

Bakan Çavuşoğlu, Rus heyetinin Türkiye'ye yapacağı İdlib ziyaretini değerlendirdi

Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür