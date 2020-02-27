Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörle mücadele etmek Türk dış politikasının önceliklerinden biridir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir." dedi.
Mardin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK, DEAŞ, YPG, FETÖ, tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörüyle mücadele ederken de Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. PKK eşittir Kürt demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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