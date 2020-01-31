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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a geldi.

Rauf Maltaş,İsmail Şen,Halil İbrahim Sincar,Suat ÖZTÜRK   | 31.01.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

Elazığ

Beraberinde, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Gülizar Biçer Karaca, partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesine geçti.

Sivrice Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, depremin merkez üssü olan Sivrice'de Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

                    

Bu sırada artçı sarsıntı yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu, "Artçı sarsıntılar olabilir, deprem bölgesindeyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivrice'de köylerde can kaybı yaşandığını, merkezde can kaybı olmadığı bilgisini aldıklarını aktararak, hasarlı binaların bulunduğunu kaydetti.

"Bu süreçte bizi mutlu eden, görüşü, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanlar Türkiye'deki 82 milyon, hep birlikte bu sorunu çözmek, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz, gönlümüz bir." diyen Kılıçdaroğlu, hasarın en kısa sürede onarılmasını umduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kentte incelemelerinin sürdüğünü, başka bölgelere de giderek, vatandaşları dinleyeceklerini aktardı.



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