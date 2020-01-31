Adalet Bakanı Gül: Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti
Adalet Bakanı Gül, Yunan milletvekilinin bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 30, 2020
"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.
Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.