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Politika

Adalet Bakanı Gül: Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti

Adalet Bakanı Gül, Yunan milletvekilinin bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 31.01.2020
Adalet Bakanı Gül: Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı. 

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.

Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür."

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