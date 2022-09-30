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Kültür

Muğla'daki 5. Zeytin Hasadı etkinliğinde tatilciler 700 yıllık ağaçlardan zeytin topladı

Bodrum'da turistler, oteldeki 700 yıllık zeytin ağaçlarından hasat yaptı.

Ali Ballı   | 30.09.2022
Muğla'daki 5. Zeytin Hasadı etkinliğinde tatilciler 700 yıllık ağaçlardan zeytin topladı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Kaynar mevkisindeki bir otelde, Zeytin Dostu Derneğinin desteğiyle 5. Zeytin Hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, otel alanında bulunan ve "anıt" özelliği taşıyan 300 ile 700 yıllık ağaçlardan zeytin toplandı.

Otelde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin davet edildiği etkinlikte, halk oyunları grupları gösteri sundu.

Renkli görüntülerin yaşandığı hasat etkinliğinde, toplanan zeytinlerin yağı sıkılarak turistlere de ikram edildi.

Otelin genel müdürü Murat Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelde 300'e yakın zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan bazılarının "anıt ağaç" olduğunu söyledi.

Etkinliğe yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Gökmen, "İnsanların gözleri önünde zeytinler hasat edilip anında soğuk sıkım tekniğiyle sıkılıyor. Bu zeytinyağı şişelenip tatilcilere veriliyor. Ayrıca kahvaltıda yediğimiz zeytinlerin nasıl şişelendiğini çocuklarıyla beraber yaşamalarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Otelde tatilini geçiren Fransız uyruklu Nathalie Greth, bu tür etkinliğe ilk kez katıldığını ve farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

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