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Akar ve TSK komuta kademesi Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Turhan, Piyade Komando Yüzbaşı Coşkun ile Muhabere Komando Yüzbaşı Güler'in ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Sarp Özer   | 25.02.2021
Akar ve TSK komuta kademesi Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan bordo bereli üç askerin ailelerini ziyaret etti.

Akar ve Komutanların ilk durağı Sincan'da Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağı oldu.

Aileye başsağlığı dileklerini sunan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Or-An'daki MSB Lojmanları'na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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