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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kaan Bozdoğan   | 15.08.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Hacı Bayram Akbaşoğlu için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. 89 yaşında yaşamını yitiren Akbaşoğlu'nun oğlu Ömer ve torunu Furkan Akbaşoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocok, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Akbaşoğlu'nun yakınları cenaze namazında saf tuttu.

Namazın ardından cemaatin omuzunda cenaze aracına taşınan Akbaşoğlu'nun naaşı, Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Tabuta omuz veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop da mezarlığa cenaze aracı ile geçti. Akbaşoğlu'nun naaşı burada dualarla toprağa verildi.

Sekiz ay önce de annesi Nevin Akbaşoğlu'nu kaybeden Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ankara'da yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü için babasının cenaze törenine katılamadı.

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