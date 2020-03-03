Euro
6.83
Dolar
6.14
BIST 100
110,343.10
Altın
1,604.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyorlar
logo
Türkiye

AFAD'ın İran'daki depremden etkilenen Van'a gönderdiği yardım ödeneği 3 milyon liraya ulaştı

AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen Van'da yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere gönderilen acil yardım ödeneğinin 3 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 03.03.2020
AFAD'ın İran'daki depremden etkilenen Van'a gönderdiği yardım ödeneği 3 milyon liraya ulaştı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Ankara

Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere gönderilen acil yardım ödeneğinin 3 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 231 personel görev alırken 39 araç ve 54 iş makinesi kullanıldı.

AFAD, çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

İlde yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında ise 2 bin 680 aile çadırı, 20 genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 uyku seti, 3 bin 288 ısıtıcı ve soba ulaştırıldı.

Depremzedelere 133 bin kişilik sıcak yemek ve 1758 kumanya dağıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

AFAD'ın İran'daki depremden etkilenen Van'a gönderdiği yardım ödeneği 3 milyon liraya ulaştı

AFAD'ın İran'daki depremden etkilenen Van'a gönderdiği yardım ödeneği 3 milyon liraya ulaştı

İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı

AFAD ekibi, Elazığ depreminde birbirine sarılmış anne ve oğlunu unutamıyor

AFAD ekibi, Elazığ depreminde birbirine sarılmış anne ve oğlunu unutamıyor
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı

41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Depremlerin ağırlık merkezi 'Pasifik Ateş Çemberi'

Depremlerin ağırlık merkezi 'Pasifik Ateş Çemberi'