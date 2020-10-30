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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
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Türkiye

AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı

AFAD'dan vatandaşlara, hasarlı yapılara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması uyarılarında bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.10.2020
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremle ilgili alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde, Ege Denizi Seferihisar açıklarında saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde ve yerin 16,54 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da havadan tarama çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.

Deprem sonrasında, tüm bakanlık ve il afet ve acil durum yönetim merkezlerinin teyakkuza geçirildiği ifade edilen açıklamada, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak il AFAD müdürlükleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunduğu, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği vurgulandı.

Vatandaşların dikkatine

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

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