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Adliye girişinde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi

Diyarbakır Adliyesi girişindeki kontrollerde son bir yılda neşter, makas ve bıçağın da bulunduğu bin 383 kesici ve delici aletin ele geçirildiği bildirildi.

Ali Yıldız   | 15.04.2019
Adliye girişinde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır Adliyesi girişinde son bir yıldaki kontrollerde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye hizmet binasında muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla gerekli kontroller sürdürülüyor.

Son bir yıldaki kontrollerde 426'sı bıçak, 152'si makas, 738'i neşter-jilet ve 67'si çeşitli cisimler olmak üzere farklı ebatlarda bin 383 kesici ve delici alet ile 5 biber gazı spreyi ele geçirildi.

Bin 259 kişi yakalandı

Adliye girişinde 1 Ocak 2018'den bu yana 620 bin 363 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda sergilendi.

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