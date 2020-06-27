Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İsmihan Özgüven   | 27.06.2020
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. 

Kozan yolu Coşarlar Mahallesi'nde tarlada yakılan anız nedeniyle yangın başladı. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 15 arazöz, 5 su tankı, 4 iş makinası ve yaklaşık 100 orman işçisiyle karadan müdahale edildi. 

Kontrol altına alınan yangın, 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açtı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 500'ü geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 101 kişi yaşamını yitirdi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 341'e çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Benzer haberler

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Motosikletli trafik polisleri araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi

Lösemi hastası minik Miraç sağlığına kavuşmak için uygun iliği bekliyor

Adana'da yakalanan FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi

Adana'da yakalanan FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi
Batman'da alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altında

Batman'da alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altında
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger: Türkiye'nin üretim altyapısı sağlam

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger: Türkiye'nin üretim altyapısı sağlam