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Bafra'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan orman yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Ümit Ceylan   | 16.07.2021
Bafra'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı Fotoğraf: Ümit Ceylan/AA

Samsun

Kolay Mahallesi Burunca mevkisinde yüksek gerilim hattının geçtiği ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Çam ve makilik alanda devam eden yangını ekipler, yaklaşık 12 saatlik yoğun çabası sonucunda yeniden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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