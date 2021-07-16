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Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Lale Köklü Karagöz,Cem Genco   | 16.07.2021
Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Dün akşam saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangına, bölgeye yönlendirilen söndürme ekiplerince müdahale edildi.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

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