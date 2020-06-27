Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.06.2020
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi. 

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı
Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidine başsağlığı mesajı

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir
Karargahın yoğun mesaisi

Karargahın yoğun mesaisi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi