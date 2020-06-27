MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi. #PençeKaplan🇹🇷 pic.twitter.com/0JnK4nZZS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.