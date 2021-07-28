Adana'da bazı mahallelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Adana
Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.