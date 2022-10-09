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Dünya

İslamabad'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.10.2022
İslamabad'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

İslamabad

Başkentin "Blue Area" bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.

Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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