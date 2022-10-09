İslamabad'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
İslamabad
Başkentin "Blue Area" bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.
Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.