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Dünya

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.

Atila Altuntaş   | 09.10.2022
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

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