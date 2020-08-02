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Bursa'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Bursa'da makilik ve ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Sergen Sezgin   | 02.08.2020
Bursa'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla büyümesini önlemek ve kontrol altına alabilmek amacıyla yangın söndürme araçları ve iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüyor.

Yangının sıçradığı çiftlikteki 20'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlerden kurtarılan hayvanlar ise araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, yangın bilgisini almalarından itibaren ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi.

Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Akın, "Sıkıntı oluşturabilecek bir durum görünmüyor ancak gerekirse helikopterle de müdahalede bulunabiliriz." dedi.

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